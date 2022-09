Bambino di 6 anni schiacciato in casa da un armadio

Livorno Ferraris – È stato trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico torinese “Regina Margherita” il bambino di sei anni che stamane verso le 7 è rimasto schiacciato da un armadio che gli è rovinato addosso. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori del 118, pertanto è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il ricovero d’urgenza e, da fonte del 118, non sarebbe al momento in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso per appurare l’esatta dinamica dell’incidente.