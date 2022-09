Don Matteo a processo se la cava con due mesi

Asti – Don Matteo Bodda, 93 anni, fino al 2019 responsabile del sacrario della Vergine, proprio alle spalle del palazzo di giustizia, stavolta si è dovuto occupare di una vicenda profana che lo riguarda. Il giudice lo ha condannato per estorsione in quanto avrebbe preteso illecitamente 5.000 euro da un suo dipendente con la minaccia del licenziamento. Il giudice Matteo Bertelli Motta, al termine del processo nel quale l’anziano sacerdote era imputato di estorsione, ha disposto una condanna a 2 mesi derubricando il reato nel meno grave “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”. La denuncia era stata presentata nel 2016 da un sacrestano di origine albanese che per 10 anni aveva lavorato al Santuario. Dapprima in nero, ricevendo compensi saltuari dal rettore in cambio della cura dell’orto, e poi con un contratto. Lo stipendio era di 650 euro netti al mese, con l’aggiunta degli assegni familiari per la moglie e i tre figli a carico. Stando a quanto è emerso, il sacrestano lavorava meno ore di quelle indicate nella busta paga: era stato stipulato un contratto per consentire all’uomo di percepire gli assegni familiari. Don Bodda tra il 2014 e il 2016 avrebbe preteso che ogni mese il suo collaboratore albanese gli restituisse 200 euro in contanti.

Sei anni fa i rapporti tra il rettore e il sacrestano si incrinarono e vi furono litigi, registrati col cellulare dal collaboratore del prete. Il processo, a causa dei lockdown e di cambi di giudici, si è trascinato per oltre un lustro fino alla sentenza di ieri. Il giudice ha ritenuto che le richieste del sacerdote non fossero completamente ingiustificate anche perché la perpetua, ascoltata come teste, ha detto che il prete aveva più volte elargito compensi-extra all’albanese quando era in difficoltà per il pagamento delle bollette o per spese straordinarie.