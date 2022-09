Ferie mascherate da cassa integrazione all’ex Ilva di Novi

Novi Ligure – Secondo i sindacati Acciaieria d’Italia sfrutta gli ammortizzatori sociali, obbligando di fatto i dipendenti a rinunciare alle ferie che invece dovrebbero essere pagate integralmente. In questi giorni tutti i lavoratori stanno ricevendo il cedolino paga di agosto e, come per luglio, il management di Acciaierie d’Italia ha deciso di trasformare le ferie regolarmente programmate per il periodo estivo dai lavoratori, in cassa integrazione. Ciò consente di pagare stipendi “alleggeriti” perché di cassa integrazione, mentre sembra che, oltre alle ferie, siano stati trasformati in cassa integrazione anche i permessi della legge 104, i riposi maturati in seguito alle turnazioni e per donazione sangue. per i sindacati “I lavoratori che svolgono turnazioni sugli impianti e a rotazione sono sottoposti alla Cig e hanno diritto al ristoro psicofisico, correlato all’attività svolta”. In questa vicenda vi sarebbe anche un danno all’erario perché si tratta di ferie che paga l’azienda e non lo Stato come Cig.