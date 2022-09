La Solvay non inquina, ha la coscienza pulita, provare per credere

Spinetta Marengo (Alessandria) – In occasione della nuova edizione di Fabbriche Aperte che si terrà domenica 18 settembre, dalle 08.30 alle 18, Solvay aprirà le porte dello stabilimento e organizzerà una visita guidata per dimostrare che non inquina nonostante le malevole deduzioni di sedicenti ricercatori belgi. In particolare sarà possibile vedere l’innovativo impianto PFR, per la produzione di una gomma perfluorata utilizzata in molti settori, a partire dall’elettronica e dai semiconduttori. Accanto al PFR un video illustrerà una nuova frontiera di sviluppo: l’impianto prototipi Aquivion®, per la produzione di membrane e altri materiali per il mercato dell’idrogeno.

Passando nell’area per la “tutela ambientale” sarà possibile vedere il nuovo impianto a osmosi inversa, che verrà ufficialmente inaugurato proprio in occasione di Fabbriche Aperte, e “sbirciare” anche nel vicino cantiere dove sorgerà nuovo impianto per il trattamento con carboni attivi per l’ulteriore filtrazione delle acque industriali di raffreddamento. Con un investimento complessivo di 40 milioni di Euro Solvay punta infatti a raggiungere il cosiddetto “zero tecnico” nell’abbattimento dei fluorotensioattivi PFAS.