Dalla guerra in Ucraina a quella dei Balcani?

Alessandria – Stasera alle nove, nella sala dell’ex Taglieria del Pelo di Via Wagner 38, si terrà un interessante dibattito sulla guerra tra la Russia e l’Ucraina. Modera il nostro direttore Andrea Guenna, relatori saranno i colleghi giornalisti Graziano Canestri e Roberto Marzano.

Durante questo incontro saranno rielaborati alcuni spunti di riflessione emersi durante questi mesi di guerra, nel tentativo di offrire spunti per comprendere e interpretare quanto sta avvenendo e quali sono le dinamiche che hanno portato all’ inizio di questa guerra, partendo dagli obiettivi che la parte russa si era prefissata fin dall’inizio dell’ intervento militare in Ucraina.

La guerra in Ucraina sta mettendo a dura prova i Paesi vicini per cui sdarà elaborata un’analisi economico-politica a proposito della situazione che si sta verificando e che continua a sommergere l’Europa dell’Est, prima di qualsiasi altra area.

Oggi tutte le televisioni e gli organi di stampa sono concentrati sulle vicende di guerra, ma non esiste solo l’Ucraina in quanto si sta materializzando all’orizzonte un altro fronte di guerra, magari poco conosciuto, ma che coinvolge direttamente i Balcani Occidentali.