Altra Sconfitta: Alessandria annichilita e ultima in classifica

Gubbio (Gubbio 2 – Alessandria 0) – L’Alessandria Calcio non si scrolla di dosso il cliché di ultima della classe e perde anche contro il Gubbio per due a zero restando relegata in classifica all’ultimo posto da sola con zero punti. Nel corso della partita il Mister mandrogno tenta delle sostituzioni ma il risultato non salta fuori.

Sono infatti i padroni di casa a segnare al 19’ con Bonini che, pescato da Spina, realizza con un tiro imprendibile poco fuori dall’area. Il raddoppio è del 46’ con con Artistico che realizza con un tiro angolato dopo una sgroppata di oltre trenta metri.

Gubbio (4-2-3-1): Di Gennaro; Morelli (s. t. 40’ Tazzer), Portanuova (s.t. 40’ Signorini), Redolfi, Bonini; Toscano (s.t. 26’ Francofonte) Rosaia; Arena (s.t. 32’ Artistico), Spina (s.t. 32’ Corsinelli), Bulevardi; Vazquez. All. Braglia, A disp. Meneghetti, Semeraro, Signorini, Corsinelli, Vitale, Di Stefano)

Alessandria (5-3-2): Marietta; Podda (s. t.. 32’ Ghiozzi), Rota, Checchi, Sini, Nunzella; Speranza (s.t. 40’ Pagani), Nichetti, Lombardi (s.t. 15’ Mionic), Nepi, Sylla ( s.t. 15 Galeandro). All. Rebuffi. In panchina: Liverani, Dyzeni, Bellucci, Baldi, Costanzo, Perseu, Filip, Ascoli, Pagani.

Gol: s. t.19’ Bonini, 46’ Artistico

Arbitro: Gemelli di Messina

Guardalinee: Marchetti di Trento – Marat Ivanacich di Genova; IV ufficiale. Mangani di Arezzo.

Ammoniti: Sini, Nunzella, Nichetti, Artistico;

Corner: 7-2

Recuperi: 1+5