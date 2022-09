Identificato il cadavere carbonizzato di Norma Megardi, il processo a carico di Luca Orlandi può partire

Sale – Ci sono voluti quasi tre mesi per stabilire se i poveri resti carbonizzati ritrovati nel sedile posteriore di una Opel incendiata nei boschi vicino al Po erano quelli della signora Norma Megardi di 75 anni, ex insegnante di inglese scomparsa lunedì 20 giugno e ritrovata dai Carabinieri giovedì 23 giugno. In quella circostanza era stato fermato Luca Orlandi, 24 anni, l’agricoltore di Sale che ha confessato di aver ucciso la donna, che era la sua padrona di casa, in seguito a un litigio nella notte fra venerdì 17 e sabato 18 giugno. Avrebbero litigato perché la donna aveva annunciato al giovane l’intenzione di rescindere il contratto di affitto dei terreni di sua proprietà, dal momento che da tempo non percepiva più il canone stabilito. L’omicidio si sarebbe consumato il pomeriggio dello stesso lunedì 20 giugno e i reati contestati sono quelli di omicidio volontario, incendio e distruzione di cadavere. Interrogati anche i genitori del ragazzo, Ivana Ferrari e Pietro Orlandi. La confessione di Orlandi è arrivata dopo quattro giorni di indagini serrate dei carabinieri della Compagnia di Tortona e del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Alessandria. Dalla cugina morta ad aprile, Norma Megardi aveva ereditato una casa dove ogni giorno di recava per dar da mangiare ai cani. Lo ha fatto anche quel maledetto lunedì dopo il quale non ha più fatto ritorno a casa. La sua Opel è stata ritrovata distrutta dalle fiamme nella campagna di Isola Sant’Antonio. Sul sedile posteriore c’erano i resti di un cadavere carbonizzato. Irriconoscibile per cui, non essendo possibile la sua identificazione, in assenza del corpo del reato il giovane indagato non era processabile. Solo ieri, dopo quasi tre mesi dal macabro ritrovamento l’esame del Dna ha confermato che quei poveri testi sono della povera signora Megardi, il cui funerale sarà celebrato sabato alle 10, nella chiesa di San Giovanni Battista, a Sale, dove domani alle 21 sarà recitato il rosario.