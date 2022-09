Il giudice ordina il dissequestro della Casa delle Donne e fa un regalo politico alla Meloni

Alessandria – Il dissequestro dell’asilo Monserrato di proprietà della Regione e occupato fino a un mese fa dalle femministe di “Non una di meno” fa discutere in città. La decisione rientra nella procedura che si concluderà con la cessione al Comune dell’immobile, ex Ipab amministrato dalla Regione, per poi essere assegnato con ogni probabilità a “Non una di meno”. Il Collettivo femminista però ha fretta e pretende che il sindaco Abonante acceleri la procedura di riassegnazione dell’immobile alle componenti dell’associazione “Non una di meno” per il fatto che, che proprio in occasione dello sgombero eseguito la mattina del 2 agosto, aveva annunciato l’acquisizione della struttura da parte del Comune entro ottobre. In attesa di questo ulteriore passo le attività continuano e si spostano all’interno del Laboratorio Sociale, nell’ex caserma dei Vigili del Fuoco. Si parte questo fine settimana col festival queer e transfemminista. Tutto ciò è un regalo alla destra e alla Meloni che su questo argomento non molla: “Tutto il tema delle teorie gender – ha dichiarato Meloni in un’intervista – non ha come obiettivo la lotta alle discriminazioni. Mi pare che l’individuo indifferenziato cui si guarda non sia tanto indifferenziato: è maschio. Il problema è l’identità di donna e di madre. Alcune scelte che si fanno, impattano sulle donne. Il punto è il simbolo. Se si abbatte l’architrave della maternità, possiamo discutere di tutti gli asili nido che vuoi, ma questa società è spacciata”.

La maggioranza degli italiani e degli alessandrini secondo ripetuti sondaggi danno la Meloni e il suo partito sempre in testa proprio in virtù di temi politici come quello di salvaguardia della donna e della famiglia, per cui la decisione di ieri del Gip di Alessandria, che non tiene conto di questi principi conservatori, secondo gli osservatori non farebbe altro che rafforzare il primato di Fratelli d’Italia.

E Meloni ringrazia.