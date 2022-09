Innamorata del prof, non corrisposta, tenta il suicidio tra i binari: salvata da Polfer

Novi Ligure – Nei giorni scorsi la Polizia Ferroviaria di Novi Ligure ha rintracciato una giovane studentessa del Liceo Amaldi che passeggiava tra i binari dell’alta velocità. Si era incamminata lungo il marciapiede nelle ore più calde del giorno, forse voleva togliersi la vita per una delusione amorosa, ma a un certo punto, impaurita, ha inviato fotografie del luogo dove si trovava, insieme ad altre foto che la ritraevano insieme a un suo professore di cui si era presa una cotta. Il prof non ha esitato a portare le foto ai Carabinieri che le hanno girate per competenza alla Polfer di Novi dato che erano stato inviate con quelle che ritraevano la studentessa lungo i binari della stazione ferroviaria di Novi Ligure. Gli agenti Polfer si sono subito attivati e sono riusciti a rintracciare la studentessa che è stata tranquillizzata e riaccompagnata in stazione dove ha potuto ricongiungersi col suo insegnante che l’ha salvata e coi suoi familiari.