La squadra mandrogna è ‘sta roba qua… ancora per un po’

Altra partita proibitiva, almeno sulla carta, questa infrasettimanale per i Grigi di Rebuffi impegnati in quel di Gubbio. Sulla panca eugubina siede Piero Braglia e se è stato assunto il nostro ex allenatore possiamo essere certi che i dirigenti locali le cose le hanno fatte per benino e non si limiteranno ad accontentarsi di una stagione pallida ma vorranno che la loro squadra primeggi. Un organico che è stata allestito in Umbria in estate proprio per il vecchio pirata e ci pare abbia sostanza, almeno sulla carta, e finora ha raccolto una franca vittoria all’esordio casalingo e un pareggio in trasferta strappato in rimonta dagli avversari a Fermo in zona Cesarini. L’Alessandria invece arriva da due sconfitte consecutive di cui l’ultima al Mocca contro l’Entella, è arrivata alla fine di una partita dove i nostri ragazzotti hanno retto, più o meno, per la solita oretta di gioco e poi si sono sciolti come la neve al sole di aprile davanti ai colpi di maglio della favorita del girone. Stasera incrociamo un’altra delle corazzate della categoria e lunedì sera, tanto per gradire, ci tocca la Reggiana in casa nostra.

Avvio pimpante per i rossoblù ma giusto nei primissimi minuti che vanno vicino al gol al 8’ con Bulevardi. Poi i Grigi cominciano a difendersi un po’ più alti del solito: rischiano di più contro le tre mezze punte dei padroni di casa ma rendono la vita difficile a una fluida costruzione del gioco dei quotati avversari. Fra un capovolgimento e l’altro si arriva al 41’ quando i Grigi segnano con Nepi ma l’arbitro annulla per fuorigioco e dalle riprese televisive onestamente non abbiamo visto irregolarità ma… Primo tempo che si chiude sullo 0-0, i ragazzi di Rebuffi hanno tenuto decentemente il campo benché non diano l’aria di essere in grado di prendere in mano le redini dell’incontro. Al 50’ gol annullato ad Arena (dopo un lungo conciliabolo fra arbitro e guardalinee) il quale riprende una spizzata di Vasquez su lungo rinvio della difesa e si presenta tutto solo davanti a Marietta e lo supera. Per i Grigi ancora troppe palle sparacchiate a caso e poca tendenza a procedere per triangoli. All’ora di gioco Rebuffi dispone i primi due cambi con Mionic e Galeandro al posto di Lombardi e Sylla. I cambi non portano bene: Bonini, difensore centrale rossoblù, prende palla sulla tre quarti, avanza indisturbato (i nostri accorciano sempre tardi e male) e azzecca un sinistro rasoterra dai 25 metri, angolato si ma non certo irresistibile, e Marietta si tuffa come un covone di grano legato con lo spago e viene uccellato (1-0). Al 90’ stesso copione: lancio dalle retrovie e Artistico, appena subentrato, è più veloce di Checchi (incredibile!) e buca Marietta in area di rigore con un facile appoggio. Sul 2-0 cala il sipario sulla terza sconfitta consecutiva per i Grigi. Siamo ancora lontani dal record di Longo la passata stagione (5 sconfitte nelle prime 5 partite) ma non è detto che non riusciamo ad eguagliarlo, visto il valore degli avversari che il calendario ci ha messo davanti. E adesso: “Al cuore Ramon!”: finalmente gli sfascisti possono tranquillamente passeggiare sulle spoglie di questi ragazzotti e della società tutta. Che soddisfazione dev’essere!

Le Pagelle – Alessandria (3-5-2)

Marietta 5 – Il primo gol è stato, almeno ci è parso, un monumento alla mancata esplosività del ragazzo. Ha visto in ritardo il tiro partire (troppo lenta la copertura sul tiratore) ma la velocità della palla era modesta e la distanza da cui il pallone è stato scagliato siderale. Per il resto nessun intervento di rilievo

Rota 5,5 – Difensore centrale di destra. Assieme a Checchi troppo timido a salire per difendere e ancora impalpabile in alcune situazioni di facile lettura

Checchi 4,5 – Colpevole su entrambi i gol. Ha la reattività del bradipo. Da rivedere la coppia centrale.

Sini 6,5 (nella foto) – Ammonito nel primo tempo è una presenza costante e pesante in questa banda di giovani virgulti. Mi pare si senta responsabilizzato e si vede ad occhio nudo.

Podda 5,5 – Esterno destro che non brilla per forza fisica e spirito d’iniziativa. Sostituito al 75’.

Ghiozzi (75’) 5,5 – Al momento questa categoria per lui ci pare ancora proibitiva. Non demerita ma è impalpabile

Lombardi 5,5 – Da mezzala destra va meglio di domenica scorsa ma non abbastanza per ottenere la sufficienza.

Mionic (60’) sv

Nichetti 5,5 – Lo vedremmo bene da mezzala e non da centrale perché non ci pare dotato della sveltezza di pensiero necessaria per fare il play

Speranza 5,5 – Mezzala sinistra. Vale il discorso fatto per Lombardi, l’altro centrocampista. Migliorerà? Ai posteri l’ardua sentenza.

Pagani (85’) sv

Nunzella 6 – Esterno sinistro: bravino ma ancora lontano da una condizione fisica accettabile.

Sylla 6 – Nell’ora di gioco a lui riservata tiene bene la posizione e, grazie alla sua preponderanza fisica e ad una tecnica non banale, mette in apprensione la retroguardia di casa

Galeandro (60’) sv

Nepi 5 – Un po’ meglio di domenica scorsa ma quanto a pericolosità non se ne parla. All. Rebuffi

In panchina: Dyzeni, Liverani, Costanzo, Mionic, Galeandro, Perseu, Bellucci, Baldi, Ghiozzi, Filip, Ascoli, Pagani