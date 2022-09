A Novi è in ritardo perfino la Madonna della Neve

Novi Ligure – La scusa per spostare la festa è la siccità, ma la verità è che a Novi ormai non funziona più niente. Il declino di una città un tempo meravigliosa e all’avanguardia si è consumato e la capitale della Liguria piemontese, è ormai diventata il luogo dei disoccupati, dei cassintegrati, dei pensionati e dei ferrovieri, cioè gente che non produce. Per quanto riguarda lo spettacolo pirotecnico del quattro agosto, il giorno della Madonna della Neve, che è saltato, (forse, chissà, può darsi, staremo a vedere, vai avanti tu che a me vien da ridere, io speriamo che me la cavo) si pensa di metterlo in scena a fine mese come festa di benvenuto dell’autunno. Non si capisce più niente. Certo è che il Comune ha già impegnato i soldi per pagare gli organizzatori e se non si facesse, quei soldi andrebbero persi. In città si sente dire che i fuochi ci saranno la sera di venerdì 30 settembre ai quali seguirà la notte bianca.