Con Aerospazio, il Piemonte punta a Parigi e Tel Aviv

Torino – L’industria piemontese dell’aerospazio chiude molte trattative all’estero e si conclude oggi la missione d’una decina di imprese piemontesi in Israele dove si è svolta, per la prima volta in questo paese, un’edizione degli Adm (Aerospace & defense meetings). Il mercato israeliano rappresenta un potenziale importante di crescita. In agenda 170 incontri “b2b” per soddisfare con future commesse le esigenze d’un mercato, quello israeliano, costituito da una sessantina di aziende particolarmente potenti in alcuni settori, come quello dei droni, dell’atterraggio e decollo automatico, di robot e componenti. Le aziende piemontesi lavorano già coi tre big player locali – Iai, Rafael e Elbit – e l’obiettivo della missione è consolidare le relazioni commerciali alla luce della necessità di Israele di diversificare i canali di acquisizione e ampliare le forniture a fronte delle difficoltà di reperimento delle materie prime. Dopo Tel Aviv l’aerospazio fa rotta verso Parigi, dove da domenica è in programma lo Iac, il principale congresso internazionale del settore. Qui sono 12 le aziende del distretto che cercheranno di stringere affari con operatori internazionali. Parteciperanno realtà come Airbus Defence & Space, Axiom, Astrobotic, Virgin Galactic, Australian Space Agency, Austrade, Clearspace, Dubay Space Agency, Nanoracks, Space X e Voyager Space. Nello stand del Piemonte transiterà anche l’americana Blue Origin, la società del fondatore di Amazon Jeff Bezos per i voli spaziali. Con Ceipiemonte i contatti sono iniziati l’anno scorso a Dubai, durante un salone sull’aerospazio, e poi nella missione di inizio anno, quando il Piemonte ha partecipato agli eventi Expo.