Il canile di Ovada sotto la lente della minoranza

Ovada – La minoranza di centrodestra del Comune di Ovada chiede chiarimenti sulla gestione del canile. Il gruppo di minoranza Ovada Viva non fa sconti con Angelo Priolo che ha firmato un’interrogazione che sarà discussa nel prossimo Consiglio a proposito del ricovero di regione Campone. Priolo chiede chiarimenti a proposito dell’associazione Una alla quale il Comune ha affidato la gestione del canile per quattro anni, dal settembre del 2021 al 31 maggio 2025. La minoranza vuole saperne di più a proposito dell’accalappiamento 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno con reperibilità telefonica, dell’esecuzione e della documentazione di regolari interventi di disinfezione, della disinfestazione e della derattizzazione, della presentazione al Comune d’una relazione trimestrale in cui è indicato il numero di cani introdotti, ceduti a privati e deceduti. Sotto la lente della minoranza anche la qualità del servizio che nel primo anno di gestione ha visto uscire cinque Comuni dalla convenzione per inadeguatezza del servizio.