Gioca 4 euro al Lotto e ne vince 63.000

Vercelli – Un cliente della tabaccheria Tabaccheria Guidolin di Viale Rimembranza 127 (nella foto) ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna, e si è portato a casa 63.250 euro. Sull’estrazione del lotto di giovedì 15 settembre, il giocatore ha investito 4 euro per poi seguire con crescente entusiasmo il susseguirsi delle uscite fini a raggiungere la somma finale piuttosto elevata. Ai titolari della Tabaccheria la conferma dell’operazione è stata comunicata il giorno dopo la vincita, nella giornata di ieri, 16 settembre. Nella stessa tabaccheria qualche anno fa con un gratta-e-vinci da 3 euro, una signora ne aveva ottenuti ben 70.000; in tempi recenti ci sono stati incassi da alcune migliaia di euro sempre grazie a quaterne e cinquine fortunate. Per Vercelli, poi, quella che si chiude sembra essere una settimana particolarmente fortunata: con l’estrazione di martedì 13 s’era già registrata una vincita di 48.093 euro grazie a una cinquina giocata da un cliente della Tabaccheria Guarino di corso Prestinari.