Fischia e sbuffa il trenino storico che da Milano porta a Casale

Casale Monferrato (Gianni Patrucco) – L’idea era venuta a noi di Alessandria Oggi nel 2018 in occasione del 170° anniversario della linea ferroviaria Torino-Genova, per cui avevamo proposto di riattivare tutte le vecchie tratte ferroviarie piemomntesi dismesse, con treni d’epoca e viaggi turistici specifici. Se ad Alessandria non se n’è fatto niente a Casale Monferrato si sono mossi e hanno riattivato la vecchia linea Milano-Casale via Mortara, chiusa una dozzina di anni fa. Mercoledì scorso, 14 settembre, un treno l’ha ripercorsa dopo dodici anni a trazione d’un Minuetto Diesel AL n 501 021 di Trenitalia e questo breve viaggio aveva lo scopo di provare il corretto funzionamento di apparati di segnaletica dei passaggi a livello e dell’SCMT: un test propedeutico al treno storico della Fondazione FS di domenica 18 settembre Milano–Pavia–Mortara–Casale Monferrato e ritorno. È una tratta lunga 28 chilometri non elettrificata, della linea Castagnole delle Lanze – Asti – Casale Monferrato – Mortara (il tratto di linea Castagnole –Asti era già stato riaperto per i treni storici) che ha ricevuto interventi significativi negli ultimi anni compreso un rifacimento dell’armamento a causa di un’alluvione nel 2021. Intanto si attende l’arrivo a Casale del treno storico da Milano. L’iniziativa è nata grazie alla collaborazione tra il Comune di Casale Monferrato e la Fondazione Fs.

Il convoglio partirà alle:

ore 8,55 dalla stazione di Milano Porta Garibaldi e giungerà in città alle ore 11,30 con le seguenti fermate intermedie: Milano Lambrate (alle ore 9,20), Milano Rogoredo (9,30), Pavia (9,59), Garlasco (10,21), Mortara (11,00).



I viaggiatori che volessero, invece, essere accompagnati in una visita guidata tra le bellezze di Casale Monferrato, degustare i prodotti tipici dell’offerta gastronomica locale e apprezzare i buonissimi vini del territorio monferrino, è possibile acquistare insieme al biglietto di viaggio lo specifico tagliando. I prezzi per il solo viaggio sono: 25 euro intero, 10 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni e per chi parte da Mortara, gratuito fino a 4 anni di età. Per chi volesse unire anche la visita guidata e la degustazione di prodotti tipici: 50 euro intero, 35 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni e per chi parte da Mortara, gratuito fino a 4 anni di età. Per i bambini fino a 4 anni non è necessario prenotare il biglietto.

Il viaggio di ritorno è previsto alle: