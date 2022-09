Il Derthona rimonta e pareggia

Stresa – I sogni di gloria dei Leoncelli impattano a Stresa dove non vanno oltre il pareggio con un’arrembante rimonta nel secondo tempo. La partita si accende con un’occasione per parte dopo neppure 10′ (conclusione di Gomez deviata in corner, risposta locale con Pisanello di poco fuori misura) e propone il confronto tra i Leoncelli più manovrieri e produttivi e i padroni di casa guardinghi e reattivi in contropiede. E i novaresi sfruttano due svarioni per vie centrali dei bianconeri per andare a segno quasi nello stesso modo e a stretto giro di posta apre Grechi, raddoppia Cento. L’unodue si fa sentire tra le file tortonesi e Mister Fabio Fossati corre ai ripari mettendo un uomo in più in difesa e inserendo Coccolo. Le modifiche innescano prima una timida reazione dei Leoncelli che poi con gli altri cambi (tra cui gli esordienti Trevisiol e Fomov), ritrovano entusiasmo. La ripresa in netto crescendo dei Bianconeri è premiata con un gol attorno alla mezz’ora (pregevole conclusione all’incrocio dello stesso Coccolo), l’acuto che sblocca finalmente Gomez al 42′ (letale su cross ben servito da Ciko) fa poi coltivare loro legittime ambizioni di colpaccio. Gli uomini di Fossati ci provano ma i novaresi non sono i primi arrivati.

Stresa: Taliento, Gioria(20’st Spera), Pisanello, Tordini, Gerevini, Graziano, Cento, Colantonio, Barranco (25′ st Perkovic), Argento, Grechi.

In panchina: Mele, Baiardi, Scotto, Carpani , Fradelizio, Del Fiore, Tripoli. All.: Nicolini

Derthona: Edo, Zucchini, Saccà (20′ st Fomov), Ciko, Gomez, Manasiev (20′ st Romairone), Tambussi (1′ st Coccolo), Procopio, Soplantai, Matera (20′ st Trevisiol), Turchet (39′ st Roma).

In panchina: Rescia, Agazzi, Daffonchio, D’arcangelo. All.: Fossati.

Arbitro: Mattia Rodighiero (Vicenza)

Guardalinee: Ares Beggiato (Schio) e Stefano Petarlin (Vicenza)

Gol: 18’pt Grechi, 24’pt Cento, 28’st Coccolo, 42’st Gomez

Ammoniti: Gerevini