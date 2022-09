Serie D: Rossini regala la prima vittoria al Casale

Casale Monferrato (Casale 1 – Fossano 0) – Riccardo Rossini col suo gol che pesa come un macigno regala al Casale il primo successo stagionale contro il Fossano. Finisce 1-0 per i Nerostellati nel corso di 90′ di gioco concreto e senza fronzoli. I padroni di casa mettono nel carniere i preziosi tre punti grazie al gol partita di Rossini bravo a trovare la via del gol dopo il passaggio di Perez Moreno, scaricando un destro sotto la traversa, culmine del forcing nerostellato col Fossano rimasto in dieci.

Casale: P. Guerci, A. Rossi, S. D’Ancora, A. Mesina (23′ st), R. Rossini (39′ st), G. Pérez Moreno (35′ st), A. Lacava (29′ st), G. Gianola, Y. Nouri, D. Simonetta, G. Giacchino (42′ st). In panchina: M. Calzetta, G. Carbonieri (35′ st), D. Marchetti (39′ st), C. Sparacello (23′ st), R. Florio (29′ st), F. Intinacelli, F. Rancati, C. Cangemi, B. Diagne (42′ st). All: Marco Sesia

Fossano: E. Chiavassa, M. Spadafora ( 39′ st), B. Tounkara, P. Cannistrà, S. Scotto, G. Galvagno, E. Fogliarino, B. Coulibaly (15′ st), F. Mazzafera (35′ st), R. D’Ippolito, V. Marin (29′ st). In panchina: M. Ricatto, S. Medda, A. Reda (35′ st), S. De Souza (29′ st), N. Delmastro (39′ st), F. Quaranta, G. Tarantino (15′ st), L. Ruscello, R. Bellucci

All: Fabrizio Viassi

Gol: 20′ st R. Rossini