Dal Ticino al Po il trofeo del Barcé finisce a Pavia

Casale Monferrato – S’è svolta ieri, domenica 18 settembre 2022, la nona edizione dell’ormai tradizionale gara organizzata dagli Amici del Po all’imbarcadero di Viale Lungo Po Gramsci. Alla fine il migliore barcaiolo del 2022 è un ticinese, Claudio Bruni di Travaco Siccomario in provincia di Pavia che ha battuto un altro lombardo, Elio Orbelli di Abbiategrasso. Una ventina i barcaioli che s sono dati battaglia nella competizione della vogata in piedi col remo dalla punta in ferro. Terzo il valenzano Angelo Bosio. Nella gara a coppie hanno prevalso Elio Orbelli e Roberto Uboldi, che ha concesso il bis arrivando secondo col padre Ernesto. Terzi, Simone Piazzon di Garlasco e Matteo Fasani di Gropello Cairoli. (Foto tratte da Casale News).