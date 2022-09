Esce di strada: due feriti

Moleto – È di due feriti il bilancio d’un incidente stradale di ieri pomeriggio che ha visto un’auto carambolare in un campo lungo la provinciale 42 alla periferia di Moleto. A bordo il conducente e la fidanzata che sono vivi ma sono stati ricoverati all’ospedale di Alessandria in codice giallo. Sul posto una squadra del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare la dinamica dell’incidente. Pare che il conducente, per cause in corso di accertamento, abbia perso il controllo dell’auto.