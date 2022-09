La partita che sarà

di Cichinisio – Quarto turno di campionato questo incrocio che in passato ha visto, per entrambe le contendenti, momenti migliori. Mentre i Grigi arrivano da tre sconfitte consecutive pure i granata emiliani non hanno fin qui entusiasmato (2 vittorie e 1 sconfitta rovinosa) benché siano annoverati fra i favoriti finali. La passata stagione la Reggiana si è piazzata nella piazza d’onore del girone dopo un testa a testa entusiasmante con il Modena, poi nei playoff hanno pagato fragorosamente lo sforzo fisico e mentale del duello per la promozione diretta e sono stati eliminati. Per i Grigi invece questa è una stagione partita in ritardo, un collettivo fatto in economia, in fretta e furia, una preparazione estiva tardiva e forzata, tanti giovani in campo per i quali è ancora difficile individuare potenzialità, idoneità, spessore tecnico, fisico e psicologico, guidati da un esordiente in panchina coadiuvato da uno staff raccogliticcio. Che poi qualche volta nel calcio si vincano scommesse che sembravano disperate succede. Purtroppo noi, per la legge dei grandi numeri, la nostra dose di buona sorte ce la siamo già spesa nel campionato di C vinto con Longo in panchina e raramente la Dea Eupalla si ripete a così stretto giro di posta. Inoltre, non bastasse, l’Alessandria nel prossimo turno si troverà davanti la Carrarese, autentica sorpresa del girone che marcia a punteggio pieno. Annunciata la presenza allo stadio del Presidente della Federazione Ghirelli quindi per alcuni soliti e ben conosciuti sfascisti potrebbe essere un motivo in più per abbandonarsi a gesti e parole inqualificabili: quando si dice autoreferenzialità.

I 90’ – Rebuffi abbandona (finalmente) la difesa “a tre” e passa al 4-4-2, modulo più semplice per coprire al meglio il campo. La coppia dei centrali difensivi (Baldi e Sini) con Nunzella terzino mancino sembra più solida della precedente (Checchi è in panchina), ma l’attacco dei Granata (Lanini, Guiebre e Guglielmotti) è dotata di individualità importanti per la categoria e vedremo come finiranno i duelli davanti a Marietta il quali però non pensiamo che in 4 giorni abbia acquisito un’esplosività almeno sufficiente rispetto alla prestazione di Gubbio. Il primo tempo si chiude con il vantaggio minimo per gli ospiti i quali al 41’ trovano il gol con Nardi che riprende una palla respinta in modo maldestro dalla difesa mandrogna e l’ex Cremonese buca Marietta con un destro rasoterra scoccato pochi metri all’interno dell’area di rigore grigia. Fin qui quaranta minuti passati a chiederti quando e come la Reggiana avrebbe segnato, tanto era evidente la superiorità fisica e tecnica dei ragazzi di Diana. Tra l’altro i Grigi sistemati in campo con il 4-4-2 non sono mai riusciti a sfruttare i vantaggi del nuovo modulo: reparti sfilacciati, giocatori lontani gli uni dagli altri, palloni spesso sparacchiati lontano e poche volte giocati con raziocinio e geometria. Però quando la differenza di qualità individuale è così diffusa ed evidente e quando perdi 9 confronti individuali su 10 giocare a calcio alla pari con l’avversario in certe condizioni diventa un’impresa. La Reggiana non ha certo incantato in questo Primo Tempo ma, a discolpa, facciamo notare che giocare bene contro avversari disordinati e imprevedibili anche negli errori come l’Alessandria odierna presenta difficoltà impreviste. Nella ripresa al 48’ una palla rubata da Galeandro mette in crisi la coppia centrale emiliana ma Filip si muove male in area avversaria e non si fa trovare dal compagno vanificando la buona opportunità per i suoi. Il secondo tempo continua in modo frammentario con il gioco che latita e annoia. Due opportunità (massì, siamo generosi!) per i Grigi per pareggiare e una chance per raddoppiare per la Reggiana il cui allenatore finisce con un diavolo per capello nonostante il raddoppio di Pellegrini al 94’ lamentandosi con i suoi per la prestazione incolore. Il 2-0 forse è troppo punitivo per i giovani virgulti mandrogni.

Le Pagelle

Marietta 5,5 – Incolpevole sul primo gol. Non sempre trasmette fiducia e sicurezza.

Rota 6 – Non sempre deciso in area su palloni vaganti fa il suo contro avversari di rango.

Baldi 5 – Non sempre reattivo nella propria area se la cava per un pelo. Suo il rinvio maldestro che consente il tiro gol a Nardi.

Sini 6,5 – Difensore centrale. Si rivela la parte più interessante della nostra difesa, giocatore di buon livello per la categoria si dimostra anche generoso e ben disposto a dare una mano ai suoi giovani e spauriti compagni.

Nunzella 5 – Ancora lontano da una condizione fisica accettabile. Gioca terzino sinistro così così

Ascoli 5 – Esterno sinistro di metà campo. Il nostro 2005 gioca sempre troppo laterale e non riesce mai a entrare nel vivo del gioco. Sostituito nella ripresa.

Ghiozzi (46’) 5,5 – Buona seconda frazione di gioco la sua anche se nello scontro fisico con l’avversario esce troppo spesso sconfitto

Nichetti 6,5 (nella foto) – Buon primo tempo per lui a fare il classico mediano del 4-4-2 ( ruolo per il quale ci pare proprio tagliato). Sparisce all’ora di gioco per evidenti motivi di preparazione fisica

Mionic 5,5 – Pure lui non se la cava malaccio e, in coppia con Nichetti, formano una coppia mediana decente.

Lombardi 5 – Impalpabile, anche fisicamente in difficoltà per struttura fisica.

Pagani (70’) sv

Sylla 5 – 45’ di sofferenza (per noi… e forse pure per lui) la sua prestazione ma, nonostante la sua prestanza fisica e una decente tecnica individuale non è mai concreto. Certo che, in svantaggio in casa propria, cambiare la punta centrale per inserire una mezza punta a far coppia con un’altra mezza punta non ci pare proprio un’ideona.

Filip (46’) 5 – Non ne azzecca una…

Galeandro 5 – Gioca dietro la prima punta, però agisce sempre troppo lontano da Sylla e vagola spesso disordinatamente senza costrutto.

Nepi (70’) sv