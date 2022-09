L’Alessandria non c’è: gli è tutto da rifare

Alessandria (Alessandria 0 – Reggiana 2) – È notte fonda per i Grigi che perdono in casa con la Reggiana. I Mandrogni sono reduci, oltre che da una situazione societaria instabile, anche da 3 sconfitte consecutive. La partita s’è sbloccata alla fine del primo tempo in favore degli ospiti, che nel complesso, nonostante le poche occasioni, si erano mostrati più pericolosi. Al 40′ ad andare in rete è stato Nardi: dopo una rimessa laterale direttamente in area di rigore, il pallone era stato respinto fuori dalla stessa, dove però è andato a finire tra i suoi piedi e ha sfoderato un tiro rasoterra perfetto che ha trafitto l’incolpevole Marietta. Nella ripresa i padroni di casa hanno tentano timidamente di ribaltare il risultato ma i loro sforzi non sono stati sufficienti. A ribadire l’insipienza dei Grigi è stato il raddoppio a tempo scaduto degli ospiti a opera di Pellegrini al 94′: l’azione è nata da Varela che ha recuperato un buon pallone approfittando d’uno svarione difensivo di Filip e una volta in area ha spedito il pallone all’indirizzo del neo-entrato che non ha esitato a metterlo in rete.

Alessandria (4-4-2): Marietta; Rota, Baldi, Sini, Nunzella; Lombardi (24’st Pagani), Mionic, Nichetti, Ascoli (1’st Filip); Galeandro (24’st Nepi), Sylla (1’st Ghiozzi). In panchina: Dyzeni, Liverani, Podda, Costanzo, Checchi, Perseu, Bellucci. All.: Rebuffi.

Reggiana (3-5-2): Turk; Luciani Rozzio (31’pt Hristov), Cauz; Guglielmotti, Muroni, Rossi (16’st Sciaudone), Nardi (31’st D’Angelo), Guiebre; Rosafio (16’st Varela), Lanini (31’st Pellegrini). In panchina: Voltolini, Pellegrini. Libutti, Laezza, Cremonesi, D’Angelo, Orsi, Nicoletti. All.: Diana.

Gol: Nardi al 40′; Pellegrini al 94′.

Arbitro: Collu di Cagliari.

Guardalinee: Tinello di Rovigo e Cerilli di Latina, quarto ufficiale Di Francesco di Ostia Lido.

Ammoniti: Galeandro, Nardi, Filip, Sciaudone, Nepi, Muroni.

Corner: 2-7.

Recuperi: 1+4.