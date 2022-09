Orso, il cane antidroga “terrore” degli spacciatori

Alessandria – Grazie a Orso, il simpatico e intelligente cane antidroga in dotazione alla Polizia Locale di Alessandria, di cui si avvale spesso anche la Polizia di Stato, è stato possibile scovare a Tortona, nell’area davanti alla stazione ferroviaria, un involucro utilizzato per nascondere stupefacente, contenente 8,68 grammi di Hashish e una piccola confezione contenente Marjuana. Sempre a Tortona, sempre grazie a Orso, sempre davanti alla Stazione Ferroviaria, sono stati trovati altri 10 grammi di Hashish in tasca di uno spacciatore che è stato sanzionato amministrativamente per il possesso della sostanza e successivamente allontanato in ordine all’art. 9 commi 1 e 2 del D.L. 14 del 2017 convertito in Legge n. 48/2017 (Sicurezza Urbana). Non è finita perché Orso ha permesso anche di trovare nei giardini abbandonati della stazione ferroviaria di Serravalle Scrivia ben nove panetti di Hashish per un totale di 882 grammi; non solo, nella vegetazione, sempre grazia al simpatico cane antidroga, è stato possibile recuperare una confezione da 180 grammi cocaina.