Crollo Ponte Morandi: Aspi e Spea non dovranno risarcire i danneggiati

Genova (Red) – Sta facendo discutere la decisione del tribunale di Genova avanti al quale si sta celebrando il processo per il crollo del ponte Morandi, in quanto il giudice ha deciso l’esclusione definitiva dalle responsabilità civili delle società (persone giuridiche), ex Atlantia, Autostrade (Aspi) e Spea che non dovranno risarcire i danneggiati. Così Autostrade per l’Italia e l’ex società gemella addetta al controllo e manutenzione della rete, Spea, escono definitivamente dal processo sul crollo di Ponte Morandi, sulla base del codice di procedura penale, almeno secondo il collegio dei tre giudici che ieri, nel dibattimento, ha preso una decisione opposta rispetto a quella del gup Paola Faggioni nelle fasi preliminari. Ciò comporta che, in caso di condanne, se uno o più dei 59 imputati (persone fisiche) ritenuti responsabili non avrà abbastanza risorse per risarcire le eventuali parti civili, salta il risarcimento. A questo proposito, durante le indagini, era venuto fuori che nel 2020 Banca d’Italia aveva segnalato alla Procura di Genova un trasferimento di soldi dall’Italia all’estero da parte dell’ex amministratore delegato Giovanni Castellucci e di altri ex dirigenti di Aspi. Operazioni comunque ritenute poi dai pm senza risvolti penali. Ci sono poi le eventuali cause civili, che sarebbero sempre intentabili nei confronti di Autostrade. Come ha ribadito ieri lo stesso collegio presieduto da Paolo Lepri, riportato da La Repubblica: “Il responsabile civile è infatti soggetto processuale solo eventuale, e la sua esclusione dal processo non pregiudica in alcun modo che lo stesso possa essere chiamato a rispondere per i medesimi fatti in sede civile”, si legge nell’ordinanza. Va specificato che il 99 per cento dei familiari stretti delle 43 vittime del crollo, meno i parenti di Claudia Possetti, e oltre il 90 per cento dei feriti gravi, ha accettato i risarcimenti proposti da Autostrade nei mesi successivi alla catastrofe. Alla fine il motivo principale per cui la Procura si è associata all’esclusione delle società dal processo è lo stesso per cui i pm auspicano il taglio di gran parte delle parti civili, o comunque l’azzeramento dei testimoni citati da queste ultime, proprio per snellire il processo e arrivare alla fine nel minor tempo possibile.