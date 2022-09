Pernigotti, altri 12 mesi di cassa integrazione

Novi Ligure (Ansa) – È arrivata la conferma di ulteriori 12 mesi di cassa integrazione straordinaria in continuità, proroga di quella scaduta il 30 giugno per riorganizzazione, dopo l’incontro in videoconferenza cui hanno partecipato ministero del Lavoro, Mise, organizzazioni sindacali, Regione Piemonte e Lombardia, la società finanziaria americana Jp Morgan, rappresentanti della Walcor di Cremona. Soddisfatti (?) inoltre i sindacati per il piano di rilancio da parte della nuova proprietà, “che dovrebbe – riferiscono – garantire nuovi investimenti e la ripresa della produzione, a cominciare da quella natalizia”.