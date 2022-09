Arriva il vaccino “Antivaiolo delle Scimmie” per gay, transgender, bisessuali maschi

Vercelli – Vercelli sarà punto di riferimento di tutto il Piemonte Nord orientale per le vaccinazioni contro il vaiolo delle scimmie. Da martedì i cittadini delle province di Vercelli, Novara, Biella e Vco che desiderino vaccinarsi contro il virus Monkeypox, potranno recarsi all’ambulatorio di Infezioni sessualmente trasmissibili dell’ospedale Sant’Andrea, individuato dalla Regione come unico centro per il quadrante. Le persone per le quali ci sono i presupposti per la vaccinazione saranno individuate dagli ambulatori territoriali dedicati alle infezioni sessualmente trasmissibili, quindi quelli al Sant’Andrea, al Degli Infermi di Biella, al Maggiore di Novara e al Castelli di Verbania. I candidati saranno comunicati all’Asl di Vercelli, che provvederà a fissare un appuntamento vaccinale ricontattando direttamente l’interessato.

La vaccinazione, riferiscono dall’azienda sanitaria, è rivolta a persone gay, transgender, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini. O ancora a persone che rientrano in alcuni criteri di rischio, come aver frequentato più partner sessuali negli ultimi tre mesi, o che possiedano determinate abitudini sessuali, come associare ai rapporti il consumo di droghe. Ci sono altri due criteri, la distanza di almeno 4 settimane dalla somministrazione di un vaccino anti covid, e l’eventuale dose di vaccinazione antivaiolosa eseguita in passato.