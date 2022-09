La Digos a Valenza, terremoto in città

Valenza (Red) – Un’operazione della Digos è in corso a Valenza, “La Città dell’Oro”, per quanto riguarda alcuni casi di stalking in alcune aziende orafe cittadine. Le indagini sarebbero partite da qualche esposto di altrettante operaie: modellatrici, fonditrici, incassatrici, rodiatrici, smaltatrici. Le donne avrebbero preso coraggio per denunciare, prima ai sindacati e poi alla Procura, molti casi di stalking da parte di capireparto uomini – ma anche di qualche donna – che avrebbero approfittato di loro e della crisi economica, con la promessa di promozioni aziendali in cambio di qualche particolare attenzione. L’operazione degli agenti della Digos è partita stamane nella massima riservatezza, e noi in qualità di cronisti ne diamo conto in attesa di eventuali sviluppi o attendibili smentite.