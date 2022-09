Una magnifica lince nei boschi piemontesi del Vco (video)

Montecrestese (da Novara Today) – I carabinieri forestali hanno filmato, lo scorso 27 agosto, un raro esemplare di lince euro-asiatica in Valle Isorno, a 1700 metri d’altezza, nel Comune di Montecrestese. L’animale, probabilmente un maschio di giovare età, non era identificato dal 2015 nel Vco, quando era stato scoperto un esemplare tra la Val Formazza e la Valle Antigorio. La lince, considerata quasi estinta negli anni ’80 in Italia, è stata reintrodotta in Europa nel 2001 grazie al progetto europeo “Life Lynx”, che ha portato 12 esemplari tra Svizzera e Slovenia: attualmente in Italia si stima che siano 15 gli esemplari, soprattutto nella zona tra Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il felino, che pesa tra i 20 e i 30 chili, è lungo circa 1 metro e 20 ed è alto 55 centimetri, non è assolutamente pericoloso per l’uomo, anzi: si tratta di un predatore molto schivo e difficile da individuare, che si nutre soprattutto di caprioli, cervi e camosci.