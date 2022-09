Uno schianto nella notte: un morto e un ferito grave

Casale Monferrato – È di un morto e un ferito grave il tragico bilancio d’un incidente stradale che si è verificato ieri sera verso le dieci, nella zona industriale, lungo la strada provinciale 55 per Valenza, subito dopo il cavalcavia dell’autostrada A26. L’impatto mortale è avvenuto tra una Dacia Duster condotta dalla vittima e una Toyota Yaris che si è ribaltata verso l’esterno della carreggiata finendo tra la vegetazione. Ancora in corso d’accertamento da parte della Polizia Stradale l’esatta dinamica del sinistro. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco i Carabinieri e i sanitari del 118. Il conducente della Dacia, Guido Broveglio, 44 anni, operaio residente a Valmacca, estratto dalle lamiere contorte ancora in vita, è morto quasi subito. L’altra persona, al volante della Toyota Yaris, Paolo Damato, 52 anni di Giarole, è ricoverato all’ospedale in gravi condizioni. Per circa un’ora il traffico è stato deviato per consentire il ripristino della percorribilità stradale.