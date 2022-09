A26: scoppia la gomma, il pullmino sbanda, sette i feriti

Casale Monferrato – “A26” sta diventando un brand della sfortuna dei viaggiatori, un’autostrada dove succede di tutto e di più: cantieri eterni e deserti, code chilometriche in auto, camion contromano. Stavolta è di sette feriti il bilancio dello spettacolare quanto incomprensibile incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio verso le cinque sulla solita “A26” all’altezza della diramazione tra Stroppiana Santhià, tra l’A26 e l’A4. È successo che a un pullmino Fiat Ducato carico di gente è letteralmente esplosa una gomma (?). Veicolo capottato e sette feriti: 3 codici verdi, 2 codici gialli e 2 codici rossi. L’elicottero del 118 è atterrato in autostrada per soccorrerli e ricoverarli negli ospedali di Alessandria, Casale Monferrato e Vercelli. Altri passeggeri se la sono cavata con qualche graffio. Secondo i primi accertamenti da parte della Polizia Stradale giunta prontamente sul posto, l’autista del pullmino su cui viaggiava anche un gruppo di operai edili, ha perso il controllo per l’improvvisa esplosione d’una gomma per cui il mezzo ha iniziato a sbandare e solo grazie all’abilità del conducente non ha colpito altre auto. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini della Polizia Stradale della sottosezione di Casale Monferrato. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per circa due ore mentre in serata si registravano ancora alcuni rallentamenti per i lavori di bonifica e pulizia dell’asfalto nel tratto coinvolto dalla carambola del furgone.