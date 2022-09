Alessandrini, giù dal treno, tutti a piedi, in auto o in autobus e… buona fortuna

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e mi tocca scrivere ancora sui treni piemontesi e, più specificamente, alessandrini, per il semplice fatto che non ce n’è. Li evoco con rammarico perché Alessandria è stata dimenticata dalla Regione Piemonte (con buona pace dell’eterno Fernandel) per le cose che servono, e tenuta in grande considerazione per quelle che non servono ma fanno cassa come l’ospedale che costerà una cifra ancora incerta, forse perché chi la conosce si vergogna di renderla pubblica. Per questo motivo sarebbe meglio che quei fenomeni della Regione Piemonte, invece di mandarci in bicicletta lungo le inutili, pericolose, costose ma quasi deserte piste ciclabili, riattivassero le linee ferroviarie piemontesi che aveva fatto San Camillo Benso Conte di Cavour nel 1848 che da anni fanno la ruggine sepolte dalle erbacce e totalmente inutilizzate. Per ora, cari amici lettori alessandrini, dovrete rassegnarvi perché, per esempio, a Nizza Monferrato (35 chilometri da Alessandria), proprio in auto dovete ancora andare mentre col treno ci mettereste 20 minuti e spendereste un quarto. Alla fine della fiera, a Torino, Trenitalia e l’Agenzia della mobilità piemontese (Amp), vale a dire il consorzio responsabile della pianificazione, della programmazione, del finanziamento e del controllo dei servizi di trasporto pubblico locale a livello regionale, stanno per firmare l’atteso contratto di servizio per la riapertura, a partire da settembre 2023, di una delle quattro linee sospese dell’Astigiano, la Asti – Alba, ma lascia fuori la Alessandria – Nizza – Canelli – Castagnole (nella foto). Fino agli anni Novanta le tratte intermedie come quelle lavoravano molto, ma poi sono passate alle (magna magna) Regioni che hanno lasciato a piedi i viaggiatori del Piemonte che ha smesso di essere baricentrico rispetto al Nord Ovest.

E io pago.