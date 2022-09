C’eravamo tanto odiati

Strana città Alessandria. E quando si parla di calcio, di Grigi in particolare, diventa ancora più bizzarra. Qui niente è come sembra e ognuno dice la sua, a volte mentendo sapendo di mentire. Adesso rileggiamo quanto accaduto nell’ultimo anno e sette mesi di calcio:

è arrivata la B senza una squadra all’altezza dell’obiettivo e con una società non organizzata e strutturata per la cadetteria; la campagna estiva di rafforzamento è stata ridicola, pensata e gestita da un personaggio pigro, superficiale e incapace; tutti speravano che i miracoli si ripetessero all’infinito ma così, naturalmente, non è stato; la campagna di rafforzamento invernale è stata peggio, se possibile, di quella estiva; Longo, che aveva fatto il miracolo solo qualche mese prima, è stato abbacinato da delirio di onnipotenza e, arrivati a febbraio, s’è arroccato coi suoi nella torre eburnea coi giocatori scoppiati dal punto di vista fisico e nervoso; nessuno fra i dirigenti è stato capace di intervenire per puntellare la baracca (vedi DS, sarebbe il suo mestiere) e siamo retrocessi; una volta retrocessi Di Masi si è sentito turlupinato e tradito da DS e Mister i quali, capìta l’antifona, sono scappati avvelenando i pozzi ma con le tasche piene mentre il Presidente, che per definizione non poteva scappare, s’è smaterializzato; nel maggio scorso tutti, ma proprio tutti, erano sicuri che la proprietà passasse subito di mano, come Di Masi credeva, ma nessuno gli ha fatto presente le difficoltà dell’operazione; da maggio in poi l’intera rosa è stata smontata e tutti i giocatori ceduti. Ognuno di loro si è accasato di nuovo in C (i fenomeni), nonostante gli incentivi all’esodo (solo il bistrattato Marconi ha mantenuto la categoria); poi hanno rescisso Longo e Artico (che prima era stato mandato al confino) ed entrambi se sono fuggiti molto più ricchi di quando erano arrivati; è stato richiamato come DS l’umile Cerri che era già stato assunto e liquidato due volte; Rebuffi è stato promosso allenatore: un mister che non ha mai visto neanche col binocolo una prima squadra professionistica, neppure da giocatore; all’ultimo minuto sono stati raccattati venti ragazzotti da ogni dove, sperando di aver allestito, con un po’ di culo, un organico in grado di salvarsi; nel mese di Agosto (periodo fondamentale per preparare la stagione), a parte il DS, nessun dirigente si è presentato alla squadra; perdiamo le prime tre partite. Alla quarta arriva al “Mocca” il Presidente della Federazione Giuoco Calcio e, anziché un dirigente dell’Alessandria Calcio, ad accoglierlo c’è il Sindaco che non ha mai giocato a calcio e i Grigi perdono la partita.

In tutto questo bailamme i soliti beduini mandrogni della curva (ma cos’hanno fatto i Templari a portarceli qui da noi nel XII secolo!?) pensano bene, durante l’incontro, d’insultare chiunque, Ghirelli compreso e arriva la multa che molto probabilmente sarà solo la prima di una serie.

Domanda: ma a chi sta a cuore davvero l’Alessandria, la sua storia, il presente e il suo futuro?

Eppure, a giudicare dalle ultime interviste rilasciate da Presidente e DS, starebbe a cuore a tanti.

E ancora: come può questa piazza ripudiare una proprietà che ha tirato fuori una montagna di soldi gestendo bene per 8 anni e, nel contempo, concedere gratificazioni a coloro i quali (calciatori, DS e mister) invece si sono arricchiti e hanno dato chi poco e chi niente?

Inoltre mi chiedo: chi ha contribuito a migliorare e adeguare la struttura societaria fra gli stipendiati deputati a farlo?

Chi, fra i dirigenti passati, è riuscito a inculcare in società uno stile e una cultura minima del lavoro?

Né coloro che per i Grigi si sono svenati, ma neppure coloro i quali coi Grigi si sono riempiti le tasche, ne tanto meno coloro che per i Grigi si sono emozionati e hanno gioito in questi anni.

E adesso la colpa sarebbe di uno solo?

Non scherziamo.

Adieu.