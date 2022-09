Donna ubriaca al volante causa un incidente con un’altra donna (sobria) al volante

Alessandria – Alle nove di mattina era già ubriaca la donna al volante dell’auto che ha causato uno spettacolare incidente stradale lungo la ex statale 35 bis dei Giovi all’altezza di Litta Parodi. Lo scontro ha visto coinvolte due auto. Si è trattato di un impatto violento (forse per un sorpasso azzardato), fortunatamente, però, non ci sono stati feriti gravi, trasportati all’ospedale in codice verde. Sul posto sono subito intervenute le ambulanze della Croce Rossa e della Croce Verde di Alessandria. I carabinieri stanno raccogliendo gli elementi per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Di certo c’è che una delle due automobiliste (due donne) è risultata positiva all’alcol test.