Stefano Tacconi sta bene

Alessandria – Buone notizie per l’ex portiere di Juventus e Nazionale, Stefano Tacconi. Dopo gli ultimi controlli, secondo il professor Andrea Barbanera direttore della struttura di neurochirurgia del Santi Antonio e Biagio di Alessandria, le sue “condizioni cliniche e neurologiche sono soddisfacenti. Pertanto al termine di questo ulteriore percorso il paziente riprenderà la riabilitazione”. Per la cronaca, Tacconi era stato ricoverato il 23 aprile dopo il malore ad Asti in occasione delle “Giornate delle Figurine”.