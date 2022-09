Alessandria – Ieri sera verso le undici una Toyota viaggiava contromano in piazza Garibaldi mentre da corso Cento Cannoni, quindi dalla parte opposta, stava arrivando una Fiat station wagon il cui conducente per evitare la Toyota sterzava prima a destra e poi a sinistra centrando in pieno una donna di 67 anni che stava attraversando ma senza essere sulle strisce. In seguito all’urto è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale per una frattura al braccio.