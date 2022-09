Veglio (BI) – È un giovane di Vercelli la vittima della tragedia della Pistolesa, il ponte di Veglio, nel Biellese, tristemente noto per essere spesso luogo di suicidi. Nella tarda serata di ieri due passanti hanno notato un’auto ferma sul ponte che collega Veglio a Mosso: da qui è scattato l’allarme ma purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare nulla. Le operazioni di recupero della salma, condotte in sinergia da Vigili del Fuoco e Carabinieri, si sono protratte fino a notte inoltrata.