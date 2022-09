Il Ligorna strappa un pari al Derthona ridotto in dieci

Tortona (Derthona 1 – Ligorna 1) – Il Ligorna ferma il Derthona in trasferta sull’1-1. Un risultato arrivato con la trasformazione di due calci di rigore. La partita ha avuto due facce con gli ospiti scesi in campo determinati e subito pericolosi con un tentativo in area da parte di Scannapieco sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma Edo fa buona guardia. La partita sale di ritmo e al 10’ per un fallo di Tambussi su Cericola lanciato a rete l’arbitro comanda il penalty trasformato da Silvestri, mentre i padroni di casa rimangono in dieci per l’espulsione di Tambussi al 12’. Al 16′ Atzori difende la porta su conclusione tortonese, mentre al 36′ è Agazzi a sfiorare la rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la sfera termina di poco a lato.

Nella ripresa invece i genovesi tentano di rallentare il ritmo per mantenere una certa supremazia territoriale che consente loro di controllare gli sviluppi dell’incontro. Sembrava fatta ma in pieno recupero i Leoncelli trovano il gol del pari anche stavolta su rigore per un fallaccio in area biancoblù trasformato da Gomez. Prima della fine c’è ancora tempo per l’espulsione di Trevisiol al 98′ per un contatto con Di Masi. Un punto per parte allo Stadio Coppi.

Derthona: Edo; Agazzi (70′ Soplantai), Tambussi, Zucchini; Matera (70′ Trevisiol), Roma, Ciko, Procopio; Manasiev (70′ Saccà), Coccolo (80′ Romairone); Gomez (100′ Fomov). In panchina: Fiory, Daffonchio, D’Arcangelo, Turchet. Mister: Fossati.

Ligorna: Atzori; Garbarino, Damonte, Scannapieco; Tassotti, Bacigalupo (55′ st Gulli), Botta (69′ Di Masi), Silvestri, Brunozzi (72′ Gualtieri); Mancini (55′ Donaggio), Cericola. In panchina: Caruso, Lipani, Casagrande, Dellepiane, Gerbino. Mister: Roselli.

Gol: 13′ Silvestri (L – rig), 95′ Gomez (D – rig)

Arbitro: Pica di Roma 1

Espulsi: 12′ Tambussi (D), 98′ Trevisiol (L).

la foto è tratta da Genova Today