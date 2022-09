Incendio all’ex Ilva: nessun ferito

Novi Ligure – Probabilmente per un cortocircuito ieri mattina nello stabilimento ex Ilva nel reparto decatreno s’è innescato un inizio di incendio per cui, alla fine, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Le fiamme si sono sviluppate verso le 9:30 in prossimità dell’imbocco rotoli. Immediato l’intervento della squadra antincendio ha impedito ulteriori danni all’impianto e messo in sicurezza tutti i lavoratori. Ancora poco chiare le cause dell’incidente sul quale sono in corso accertamenti.