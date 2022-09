Trovato un cadavere in galleria, traffico ferroviario rallentato

Cassano Spinola – Macabra scoperta stamane verso le 11 per i ferrovieri di Rfi addetti alla manutenzione della linea Arquata-Tortona che hanno trovato un cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione nella Galleria Monterosso. Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe d’un cittadino straniero. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria, della Squadra Mobile di Alessandria, della Scientifica e i Carabinieri di Cassano Spinola. Per consentire i rilievi del caso il traffico ferroviario ha subito deviazioni e soppressioni di convogli soprattutto in riferimento ai treni Alta Velocità e InterCity, per riprendere regolarmente alle due del pomeriggio. Intanto proseguono gli accertamenti per identificare la persona trovata senza vita lungo i binari e le cause del decesso.