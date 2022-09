Draghi riceve in omaggio le corna del Caprone: i Templari insorgono (riceviamo e pubblichiamo)

Alessandria (Red) – L’altro ieri a New York, in occasione della cinquantasettesima edizione dell’Annual Awards Dinner della “Appeal of Conscience Foundation”, il Presidente del Consiglio italiano dottor Mario Draghi ha ricevuto il premio di “statista dell’anno”. Fondato nel 1965 dal rabbino Arthur Schneier, trofeo assegnato da una partnership interreligiosa di leader corporativi e spirituali. La serata di gala s’è tenuta al Pierre Hotel, con Draghi che è stato insignito da Schneier, in seguito a una Laudatio dell’ex Segretario di Stato Usa, Henry Kissinger.

Il problema consiste nel fatto che consiste nelle corna in cristallo del demonio. A questo proposito pubblichiamo volentieri la lettera del Sovrano Militare Ordine del Tempio.

“Caro direttore, mio malgrado devo ancora chiederti ospitalità in quanto unico fra tutti a pubblicare i nostri messaggi. E lo faccio da fratello quale tu mi conosci, a fratello quale io ti conosco. Lo faccio col cuore gonfio di pianto, da templare e da cristiano, perché alla fine il demonio ha spudoratamente gettato la maschera, fatto di cui tutti noi siamo stati testimoni: il rabbino capo di New York Arthur Schneier ha consegnato al nostro Draghi il premio di “statista dell’anno” che consiste nelle corna in cristallo del diavolo. Questa, se mai ve ne fosse ancora bisogno, è la prova provata che il mondo è alla prova finale e che la Chiesa è dominata da Lucifero. Ma noi combatteremo con tutte le forze che ci restano, con tutto il coraggio di cui siamo capaci, con tutto lo slancio che il Signore Gesù, nostro Capo di Stato Maggiore ci darà. Il demonio non passerà, il suo conto sarà chiuso una volta per tutte e lui lo sa benissimo, anche se molti conti restano in sospeso, ma saranno certamente saldati anche quelli.

“Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e le sue acque si prosciugarono perché fosse preparata la via ai re che vengono dall’Oriente. E vidi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta tre spiriti immondi, simili a rane. Essi sono spiriti di demoni capaci di compiere dei miracoli. Essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio onnipotente” Ap. 16-1).

Non nobis Domine non nobis, sed Nomini Tuo da Gloriam”.

Il Maestro Generale del Sovrano Militare Ordine del Tempio – Poveri Cavalieri di Cristo e del Tempio di Salomone. www.smodelt.org