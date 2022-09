Due auto si scontrano frontalmente e le conducenti finiscono all’ospedale

Asti – Scontro frontale fra due auto condotte da altrettante guidatrici che sono finite insieme all’ospedale. Il sinistro si è verificato a Montegrosso sulla strada provinciale 456 all’altezza della rotonda in direzione Asti. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale le due auto si sono scontrate frontalmente e le conducenti sono state portate in ospedale dal personale del 118. Dalle prime informazioni le loro condizioni non sembrano gravi. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.