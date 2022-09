L’Alessandria con ordine prevale sulla confusionaria Carrarese

Alessandria (Alessandria 2 – Carrarese 1) – L’Alessandria ha prevalso sulla Carrarese dopo una partita non particolarmente emozionante ma giocata con sale in zucca dai Grigi che sono rimasti in campo ordinati e compatti. I toscani hanno attaccato di più ma sono stati bravi i nostro a non far venir meno la suprermazia territoriale. Dopo un primo tempo a reti inviolate la partita si è risolta nella ripresa e si è vivacizzata coi toscani all’arrembaggio. Poco prima dei cambi gol di Sylla per i nostri al 60’. Dopo un colpo di testa fuori di un soffio Nepi andava in gol al 75’ raddoppiando per i Grigi. Accorciava le distanze Giannetti all’84’.

Alessandria (4-2-3-1): Marietta; Rota, Checchi, Sini, Nunzella; Mionic, Speranza (35’st Lombardi); Sylla, Galeandro (32’st Pagani), Ghiozzi (44’st Baldi); Nepi. In panchina: Dyzeni, Liverani, Podda, Costanzo, Perseu, Bellucci, Filip, Ascoli, Gazoul. All.: Rebuffi

Carrarese (3-5-2): Satalino; Pelagatti, D’Ambrosio, Imperiale; Grassini (23’st Frey), Cerretelli, Mercati, Schiavi (23’st Bozhanaj), Cicconi; Capello (31’st D’Auria), Giannetti. In panchina: Rovida, Frolino, Marino, Andreoli, Pasciuti, Energe, Coccia, Samele. All.: Dal Canto.

Gol: 60’ Sylla (A); 75’ Nepi (A); 39’ Giannetti (C).

Arbitro: Petrella di Viterbo

Guardalinee: Bartolomucci di Ciampino e Grasso di Acireale, quarto ufficiale Marchioni di Rieti

Ammoniti: Speranza, Grassini. Mionic, Schiavi, Mercati, Sini, Baldi per gioco falloso, Checchi per proteste, Nepi per simulazione.

Espulsi: Mercati al 26’st per somma di ammonizioni.

Corner: 2-5

Recuperi: 0+5