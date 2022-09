Si cerca l’anziano disperso tra Morsasco e Prasco

Morsasco – Non ha ancora fatto ritorno l’anziano uscito di casa stamane verso le 8 di cui non si hanno notizie. Si tratta di Giovanni Fiore, 77 anni, residente nel Comune di Morsasco, per il quale i familiari si stanno preoccupando in quanto a causa del maltempo, essendo la zona impervia, potrebbe essere scivolato finendo in un dirupo. Sono stati allertati i Vigili del Fuoco che stanno battendo la zona fra Morsasco e Prasco. In collaborazione coi volontari della Protezione Civile è stato allestito un campo base alla stazione di Prasco per coordinare le attività di ricerca.