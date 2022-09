Festa della pallacanestro nel ricordo di Gilardino

Casale Monferrato – Sabato 24 settembre alla Palestra Leardi si è disputato il 7° Memorial Gilardino in ricordo dell’ex Presidente CB che tanto ha fatto per la pallacanestro locale. Sul parquet si sono avvicendate formazioni giovanili Under 13-14-15 e 17 di JB, altre con elementi della CB di Serie D insieme a molti giocatori che praticano la pallacanestro a livello amatoriale. A fine evento l’assessore Novelli ha ricordato Gilardino insieme a Corrado Callegari della CB. Ancora una volta è stata una riuscita festa del basket che sicuramente si ripeterà anche il prossimo anno.