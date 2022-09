Anziano al volante perde la vita nell’auto fuori controllo che va sbattere contro il guard rail

Alessandria – È di un morto il bilancio del tragico incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri verso le 23:10 lungo la Strada Provinciale 185 che da Alessandria conduce a Casal Cermelli. La vittima è un uomo di 81 anni di cui non sono state comunicate le generalità. Secondo i primi accertamenti sembra che abbia perso il controllo dell’auto che, all’altezza del passaggio a livello, è andata a schiantarsi contro il guard rail. Immediato l’intervento del 118 ma, purtroppo, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Alessandria.