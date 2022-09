In provincia di Alessandria battute le roccaforti rosse di Novi e Ovada

di Andrea Guenna – Per un liberale come me, con un passato politico nel Pli di Malagodi, che ha sempre combattuto la sinistra peggiore, pagando anche di persona e pesantemente questa posizione personale e politica, un sogno è diventato realtà: i compagni hanno perso e vanno a casa.

Lo scrivo in novese: i cumpogni i van a ca’.

Non è una vendetta, chi scrive è un combattente che ha sempre rispettato l’avversario politico e chi mi conosce lo sa perfettamente, ma quando qualcuno ha finito gli argomenti deve farsi da parte e non continuare pervicacemente a rimanere al potere, giocando sporco, aggrappato alla poltrona come per decenni hanno fatto loro, rovinando forse per sempre una città brillante e laboriosa come Novi. E lo hanno fatto a Novi come a Ovada, roccaforti rosse apparentemente inespugnabili.

A Novi infatti, dominata dai trinariciuti per oltre 70 anni, con larghi margini di vantaggio sugli altri partiti, stavolta le hanno prese, e anche tante (vedere le schede a lato: Camera sopra e Senato sotto).

All’uninominale Camera hanno racimolato il 65% dei voti della destra, essendo sotto addirittura di 15,5 punti in percentuale.

A Ovada anche.

Nella roccaforte della Val d’Orba la sinistra ha perso sia al Senato che nell’uninominale alla Camera come dimostrato con tutta chiarezza dalle schede a destra.

Sono risultati che fanno pensare e che risarciscono gli italiani delle malefatte di un regime rosso che per dieci anni, col beneplacito delle banche e dell’Ue, ha fatto quello che ha voluto appoggiando cinque governi golpisti (Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte I e II, Draghi) altro che regime fascista. Almeno il Duce riempiva le piazze mentre questi qua dalle piazze, se non le riempivano i sindacati, dovevano scappare altrimenti li rincorrevano col forcone. Ma stavolta gli italiani hanno votato e si sono ripresi l’Italia con la certezza che peggio della sinistra quelli che arrivano adesso non faranno, perché è impossibile. Una cosa è certa: gli italiani hanno anche dimostrato di essere pazienti, hanno sopportato cinque golpe con Mattarella capo dello stato abusivo e cinque premier senza essere stati eletti da nessuno, ma ora è tornata la libertà. Destra o non destra il governo è stato votato dagli elettori. E per un liberale come me questo è quello che conta.

Staremo a vedere.