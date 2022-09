Si cerca un anziano di 82 anni scomparso da giorni

Mombaruzzo – Da ieri pomeriggio sono mobilitati Vigili del Fuoco e Carabinieri della Stazione di Nizza Monferrato (Compagnia di Canelli) nelle ricerche di Francesco Pieve, pensionato torinese di 82 anni, solito passare l’estate in una casa di campagna di sua proprietà a Mombaruzzo, di cui non si hanno notizie da alcuni giorni. L’allarme è stato lanciato dalla nipote che da giorni non riusciva a contattarlo al telefono. Secondo alcune testimonianze l’anziano si sarebbe allontanato in macchina ma la cosa sul momento non ha destato nessuna preoccupazione in quanto è solito rientrare a Torino ogni fine estate. Oltre a vagliare le immagini delle telecamere di sicurezza operative nella zona, i Carabinieri stanno cercando di contattare suoi conoscenti per capire se per caso avesse accennato quali fossero le sue intenzioni.