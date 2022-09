Tragedia a Condove: escursionista astigiano muore colpito da una frana di sassi

Condove (TO – Val di Susa) – Ieri pomeriggio un escursionista di Asti ha perso la vita dopo essere stato colpito da una scarica di sassi poco sotto la cima della Rocca Patanua, nel comune di Condove. Si tratta di Marco Diliberto (nella foto a lato tratta da facebook) di Portacomaro (AT), membro della Nazionale di parapendio acrobatico e protagonista di spettacolari imprese, sia da solo che insieme ad altri piloti. L’allarme è stato lanciato verso le due e mezzo da un tecnico del Soccorso Alpino che si trovava sul posto in attività individuale e che ha prestato i primi soccorsi. La vittima era priva di conoscenza a valle del sentiero dove lo aveva sbalzato la frana. Sul posto sono giunti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, ma i soccorsi sono stati vani in quanto l’uomo è morto poco dopo. Il personale ha raggiunto a piedi l’escursionista e ha proceduto con la stabilizzazione e l’imbarellamento, prima di iniziare la discesa, sempre a piedi, utilizzando anche tecniche alpinistiche per calare la barella. All’altezza del punto in cui erano state sbarcate le squadre, è potuta intervenire l’eliambulanza la cui equipe sanitaria ha tentato le manovre di rianimazione cardiovascolare per poi constatare il decesso dell’uomo. La salma è stata in seguito elitrasportata a valle intorno alle 18 dove è stata presa in carico dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che ha espletato le operazioni di Polizia Giudiziaria.