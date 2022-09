Fondazione Crt: al posto di Quaglia potrebbe andare una signora di Tortona fedelissima di Palenzona

Torino – Si fa sempre più insistentemente il nome di Maura Leddi, candidata di Fabrizio Palenzona alla presidenza di Fondazione Crt, Tortonese. Ieri all’hotel Majestic si sono ritrovati rappresentanti del consiglio di indirizzo della Fondazione Crt ed eletti anche del consiglio di amministrazione che governa l’ente guidato ancora per poco da Quaglia che cerca, con poche speranze, di essere riconfermato nella primavera del 2023. Al Majestic c’era la maggioranza del parlamentino che governa la fondazione di via XX Settembre. Non c’era però il numero uno Quaglia, tanto meno il segretario generale Massimo Lapucci. In compenso non sono mancate personalità esterne, come Fabrizio Palenzona, che quando si parla di Crt mostra un grande interesse e attivismo, e l’ex segretaria generale Leddi che viene indicata come la figura migliore e trasversale per raccogliere il testimone di Quaglia. 69 anni, di San Sebastiano Curone, ha ricoperto diversi incarichi. Da capo di gabinetto del presidente di centrodestra Enzo Ghigo negli anni pre-Olimpici a segretario generale della Crt, dal 2001 al 2006, passando per la vicepresidenza di Expo Piemonte, dal 2003 al 2009. Nel 2006 è finita al Senato per l’Ulivo e poi col Pd. Sarà lei la prossima presidente?