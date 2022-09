Risse a ripetizione con feriti: due bar chiusi per 15 giorni dal questore

Serravalle Scrivia – Oggi i Carabinieri di Novi insieme al personale della Questura di Alessandria, hanno chiuso per 15 giorni due bar di Serravalle: il “Bar Ristorante Stazione” e il “Bar Assousi Fatima” a causa di una serie di episodi di violenza avvenuti all’interno dei due locali, che hanno creato preoccupazione tra i cittadini. Già da alcuni mesi infatti nei due bar si verificavano quasi tutte le sere fatti di violenza e schiamazzi che si prolungavano fino a notte inoltrata. I protagonisti di questi parapiglia erano il più delle volte marocchini. L’escalation delle risse raggiungeva livelli insopportabili col passare del tempo, e culminavano anche in scontri brutali con l’uso di armi da taglio. Tra i numerosi interventi effettuati dai Carabinieri un episodio, del 14 agosto scorso, ha destato particolare allarme per le modalità con cui si è sviluppato innescando una attenta attività di indagine. Quel giorno infatti i Carabinieri erano intervenuti per una rissa tra le “fazioni” coinvolte, iniziata nel Bar Stazione, e finita nel Bar Assousi Fatima. Durante la furibonda faida i protagonisti avevano utilizzato alcuni coltelli e, addirittura, un machete, e il litigio aveva anche provocato il ferimento di un giovane marocchino di 34 anni, segnato da numerose e gravi lesioni agli arti. Solo l’intervento dei Carabinieri aveva permesso di soffocare la furiosa lite e, nonostante il fuggi fuggi generale, i partecipanti erano stati successivamente identificati e denunciati. Un episodio decisamente preoccupante nel piccolo Comune di Serravalle teatro, pochi giorni dopo, il 17 agosto, di un incendio appiccato a un palazzo di Serravalle da uno dei protagonisti della rissa per spaventare uno dei nemici.