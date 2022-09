Successo personale di Silvia Fregolent per Italia Viva al Senato

Red – Non ha pesato molto la partita in trasferta per la Torinese Silvia Fregolent, senatrice uscente e candidata al senato per Azione-Italia Viva-Calenda in Emilia Romagna. La simpatica avvocata torinese che, oltre che simpatica è anche molto competente, ha retto l’impatto d’una candidatura difficile, in trasferta, riuscendo a far parte del novero degli eletti quali Calenda, Renzi, Scalfarotto e Versace. Ce l’ha fatta comodamente e sarà senatrice per il neonato gruppo liberal-democratico e riformista di Renzi e Calenda. Intervistata oggi da La Gazzetta di Parma, ha dichiarato:“Sono preoccupata, ma non per i motivi che dicono nel Pd. La Meloni sta al fascismo come Letta sta al comunismo. Da un lato ci sono le persone che fanno il saluto romano e dall’altro quelli con il pugno chiuso. Non è questo il problema. Il tema vero sono le ricette che la Meloni propone per uscire dalla crisi e per costruire un Paese diverso. Noi dobbiamo puntare e investire sulle proposte. L’Italia aveva bisogno, e ne ha avuto l’opportunità, di uno schieramento riformista che affrontasse i problemi in modo serio proponendo soluzioni credibili. Non si è fatto, non per colpa nostra ma per colpa del Pd”.